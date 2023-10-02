Какой сегодня праздник 3 октября 2023 года. Праздники День улыбки, День ОМОНА, День трезвости: история, традиции Мария ЛимоноваКакой сегодня во вторник, 3 октября 2023 года, в мире и Российской Федерации отмечается праздник, рассказывает нам годовой календарь.