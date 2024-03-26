Нас уже давно никто не боится, вот к чему привела ваша дипломатия - Сатановский про то, как о нас вытирают ноги

Виталий Кирпиченко

Для того, чтобы нас боялись, мы должны быть сильны! Чем сильны? Армией и Единством. Какая наша армия? Никакая! На вооружении в основном техника советской поры. Училища и академии расформированы, винят в этом Сердюкова, а он-то всего лишь обыкновенный исполнитель. Ему приказали -- он исполнил, не моргнув и глазом. Ахромеев, Рохлин, Лебедь были бы против, но от них жестоко избавились. Нет молодых, подготовленных командиров до батальонного звена! Нет и командующих соединениями и выше. Контрактники и зэки не тот состав, который должен быть в ВС РФ! О единстве. Его у нас и в помине нет. Разберём по полочкам. Верхняя прослойка, самая значительная, у которой деньги и власть -- миллиардеры-олигархи. У них миллиарды в банках за рубкжом, там же особняки, яхты, дети, и мысли их связаня не с Россией. Под боязнью потерять всё награбленное в России, подпасть под санкции, а часто и по убеждению, они и гроша не дали Путину на СВО. Примитивно кукиш показали. Они -- патриоты? Ниже прослойка -- предпринимаьели-миллионеры и близкие к ним. Часть из них готова помогать и помогает стране, а часть наживается на этой войне. Пример. Из деревень добровольцы на СВО (причины на это и защита Родины и заработок) должны приходить в своей форме (команда Сердюкова продала на рынке военную одежду) и тут же цены предприниматели на неё взвинтили в сто раз. Так и в других вопросах снабжения происходит. Вгот этот предприниматель-шкуродёр -- наш? Он -- патриот? Массы в серых шинелях. Они что или кого должны защищать? Землю, Родину, Народ -- да! Олигархов -- нет! И эти массы не объеденены общей целью, потому и бегут одни от СВО в Казахстан, на Кавках, и тд. Другие кровь проливают, гибнут, получают увечья и за ними Правда, за ними Родина, за ними Народ! И самая главная прослойка, точнее, надстройка -- Правительство и Дума! Кто из членов этой надстройки не связан родственными узами со странами, поддерживающими нашего противника? 1?.2?.4.?7 %, или у всех там особнячки и детки с внучками? Они -- тоже патриоты России? Вот такая картина маслом. Родина-Россия кроме человека в серой шинели никому не нужна! А посему, хозяином в этой стране должен быть Истинный Патриот! Солдат!