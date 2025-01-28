Самарских студентов заставляют мыть здание университета

Учащиеся негодуют из-за того, что выполняют функции уборщиц в вузе.Студенты из Поволжского государственного колледжа в Самаре выразили своё недовольство в социальных сетях губернатора, утверждая, что их заставляют убирать помещения учебного заведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии