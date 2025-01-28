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Самарских студентов заставляют мыть здание университета

Самарских студентов заставляют мыть здание университета

Учащиеся негодуют из-за того, что выполняют функции уборщиц в вузе.Студенты из Поволжского государственного колледжа в Самаре выразили своё недовольство в социальных сетях губернатора, утверждая, что их заставляют убирать помещения учебного заведения.

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