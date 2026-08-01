Бизнесмен из Надыма подарил ветерану из Волновахского района коляску

Предприниматель из Надыма подарил инвалидную коляску жителю села Вольное в ДНР Сергею Кравцову. Благодаря такому подарку у ветерана боевых действий заметно повысилось качество жизни, рассказала его жена Римма.
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