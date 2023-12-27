Эксперты предложили новые векторы развития городов ЯНАО

Как сделать арктические города еще более привлекательными для жизни? Каких пространств в них не хватает? В чем идентичность ямальских городов? Чем уникален Надым, при чем тут эффект Джека Лондона? Об этом рассказали эксперты, собравшиеся в Салехарде на мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых и побывавшие в пресс-центре агентства «Север-Пресс».