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Эксперты предложили новые векторы развития городов ЯНАО

Эксперты предложили новые векторы развития городов ЯНАО

Как сделать арктические города еще более привлекательными для жизни? Каких пространств в них не хватает? В чем идентичность ямальских городов? Чем уникален Надым, при чем тут эффект Джека Лондона? Об этом рассказали эксперты, собравшиеся в Салехарде на мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых и побывавшие в пресс-центре агентства «Север-Пресс».

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