Глава госдепа США заявил, что инцидент с Тимановской подрывает олимпийский дух

Спорт-ЭкспрессПолитикаГлава госдепа США заявил, что инцидент с Тимановской подрывает олимпийский духГлава госдепартамента США Энтони Блинкен высказался о ситуации с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейКак можно человека из другой страны насильно депортировать в страну проживания, этой женщине было предложено вернутся в Белоруссию с Олимпийских Игр, так как она нарушила правила и нормы поведения, не подчинившись решению тренерского совета, а проживала в Токио за счёт ОК Белоруссии, таких случаев сотни, вот только эта провокация была спланированная заранее и из неё торчит нос господина Блинкена!!!)))Комментировать
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