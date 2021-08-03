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Глава госдепа США заявил, что инцидент с Тимановской подрывает олимпийский дух

Глава госдепа США заявил, что инцидент с Тимановской подрывает олимпийский дух

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен высказался о ситуации с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

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Андрей
Как можно человека из другой страны насильно депортировать в страну проживания, этой женщине было предложено вернутся в Белоруссию с Олимпийских Игр, так как она нарушила правила и нормы поведения, не подчинившись решению тренерского совета, а проживала в Токио за счёт ОК Белоруссии, таких случаев сотни, вот только эта провокация была спланированная заранее и из неё торчит нос господина Блинкена!!!)))

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