В Ливерпуле водитель такси предотвратил трагедию, закрыв террориста-смертника в машине перед взрывом

Оргигинал публикации — В Ливерпуле водитель такси предотвратил трагедию, закрыв террориста-смертника в машине перед взрывомВ понедельник в английском городе Ливерпуль возле больницы произошел взрыв в такси, который называют террористическим актом.
Оргигинал публикации — В Ливерпуле водитель такси предотвратил трагедию, закрыв террориста-смертника в машине перед взрывомВ понедельник в английском городе Ливерпуль возле больницы произошел взрыв в такси, который называют террористическим актом.
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