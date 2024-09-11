Харрис, говоря об украинском конфликте, сочла, что Путин съел бы Трампа на ланч

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что президент РФ Владимир Путин "съел бы" экс-главу Белого дома Дональда Трампа "на ланч".
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