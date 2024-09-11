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Харрис, говоря об украинском конфликте, сочла, что Путин съел бы Трампа на ланч

Харрис, говоря об украинском конфликте, сочла, что Путин съел бы Трампа на ланч

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что президент РФ Владимир Путин "съел бы" экс-главу Белого дома Дональда Трампа "на ланч".

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