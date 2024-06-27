Суд заморозил строительство многоэтажной «свечки» на улице Советской

Арбитражный суд Свердловской области запретил застройщику «Астон.История» строить многоэтажный жилой дом на улице Советской, пока не закончится тяжба между компанией с одной стороны и прокуратурой и МУГИСО – с другой.
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