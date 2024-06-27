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Суд заморозил строительство многоэтажной «свечки» на улице Советской

Суд заморозил строительство многоэтажной «свечки» на улице Советской

Арбитражный суд Свердловской области запретил застройщику «Астон.История» строить многоэтажный жилой дом на улице Советской, пока не закончится тяжба между компанией с одной стороны и прокуратурой и МУГИСО – с другой.

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