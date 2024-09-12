Осинькин о Сергееве: «Был полезен «Зениту», но весной его немного подвела реализация. Ваня показал, что пришел в «Крылья» играть, а не отбывать номер» 

— Какой настрой у Сергеева? — Я даже не могу себе представить, чтобы Ваня тренировался и играл в полсилы! Да, у него может что-то не получаться, но к его отношению к делу, к его самоотдаче у меня никогда не было вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии