Свет сквозь трещину: 90 лет со дня рождения Леонарда Коэна

21 сентября исполняется 90 лет со дня рождения Леонарда Коэна, канадского певца и поэта. Едва ли найдется человек, способный остаться равнодушным к его низкому бархатному голосу, в интонациях которого не было никакой нарочитости, никакого притворства.
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