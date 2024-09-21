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Свет сквозь трещину: 90 лет со дня рождения Леонарда Коэна

Свет сквозь трещину: 90 лет со дня рождения Леонарда Коэна

21 сентября исполняется 90 лет со дня рождения Леонарда Коэна, канадского певца и поэта. Едва ли найдется человек, способный остаться равнодушным к его низкому бархатному голосу, в интонациях которого не было никакой нарочитости, никакого притворства.

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