Экс-главбух получила 5,5 лет колонии за кражу у детдома более 40 млн рублей

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия В Красноярске бывший главный бухгалтер частного детского дома была приговорена к 5,5 годам колонии за хищение более 41 млн рублей, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
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