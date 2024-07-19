Экс-главбух получила 5,5 лет колонии за кражу у детдома более 40 млн рублей

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия В Красноярске бывший главный бухгалтер частного детского дома была приговорена к 5,5 годам колонии за хищение более 41 млн рублей, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.