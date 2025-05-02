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  • Вячеслав Кудрявцев
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Типы протектора и их влияние на выбор шин для вилочных погрузчиков

Типы протектора и их влияние на выбор шин для вилочных погрузчиков

Выбор резины для вилочного погрузчика имеет значение не только по цене или долговечности. Тип покрытия, на котором работает погрузчик, напрямую влияет на сцепление, устойчивость, безопасность и эффективность работы.

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