Применение панитумумаба в комбинации с FOLFIRI в лечении метастатического колоректального рака

Панитумумаб — это препарат, который используется в терапии метастатического колоректального рака. Его применение в комбинации с химиотерапевтическим режимом FOLFIRI (фолинат кальция, 5-фторурацил и иринотекан) показывает обнадеживающие результаты в лечении этого заболевания.