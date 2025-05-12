Применение панитумумаба в комбинации с FOLFIRI в лечении метастатического колоректального рака

Панитумумаб — это препарат, который используется в терапии метастатического колоректального рака. Его применение в комбинации с химиотерапевтическим режимом FOLFIRI (фолинат кальция, 5-фторурацил и иринотекан) показывает обнадеживающие результаты в лечении этого заболевания.
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