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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» связался с Осимхеном и хочет арендовать форварда с правом выкупа. Энрике может не одобрить сделку

RMC Sport передает, что парижане разрабатывают план действий в период зимнего трансферного окна и вновь обратили внимание на форварда сборной Нигерии.

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