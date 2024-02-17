СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ?

бывал и в Татарстане и в Башкирии и много ещё в каких республиках - проблем никаких не встречал.....а росгвардии совет - если мигранты среднеазиатские умом не наделены а понимают только силу - значит их нужно бить, бить и бить пока не поумнеют.....

VG

Vasily Golov

То пусть этим занимается Президент с Росгвардией.Нам порядок нужен.как слабокам.Помню абхаз на Камазе и в кабине АКМ.На видном месте. Потом кто то заложил под педаль сцепления граниту РГ-43.Выжил сцепление и взрыв.Оторвало ногу.Гранаты была снизу,Вторую ногу спасло то,что она была не на педали газа.Автомат не понадобился.Потом больница и отправка домой на костылях. Ни одна ОПГ не взяла на себя ответственность.Значит гранату заложили на парковке.