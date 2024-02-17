Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ?

СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ?

  СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ? Сорвать или как-то воспрепятствовать выборам Президента России у Запада не получится.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
бывал и в Татарстане и в Башкирии и много ещё в каких республиках - проблем никаких не встречал.....а росгвардии совет - если мигранты среднеазиатские умом не наделены а понимают только силу - значит их нужно бить, бить и бить пока не поумнеют.....
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4 час.
НR
Надежда Rudi
Власти совсем охренели. Они небожители!
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4 час.
VG
Vasily Golov
То пусть этим занимается Президент с Росгвардией.Нам порядок нужен.как слабокам.Помню абхаз на Камазе и в кабине АКМ.На видном месте. Потом кто то заложил под педаль сцепления граниту РГ-43.Выжил сцепление и взрыв.Оторвало ногу.Гранаты была снизу,Вторую ногу спасло то,что она была не на педали газа.Автомат не понадобился.Потом больница и отправка домой на костылях. Ни одна ОПГ не взяла на себя ответственность.Значит гранату заложили  на парковке.
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4 час.

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