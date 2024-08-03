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Жирков о привычке курить кальян: «Он не вредный, как все пишут. Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»

– Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве.

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