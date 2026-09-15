22 фото в стиле «тогда и сейчас», которые показывают, как все меняется со временем

Фотография — отличный инструмент, помогающих сохранить дорогие сердцу моменты. А ремейк старых фотографий — идеальный способ восстановить воспоминания! С помощью таких нехитрых приемов можно совершить «путешествие во времени» и сравнить, как было когда-то и как стало сейчас… Пользователи сети поделились прекрасными примерами таких фотографий, а мы показываем их вам.