В Калужской области мошенник украл 490 тысяч на строительстве дома

В Калуге мужчина подозревается в мошенничестве при строительстве дома. По данным Управления МВД России по Калужской области, 45-летний подозреваемый, являясь генеральным директором строительной компании, заключил договор с калужанкой на строительство домаВ Калуге мужчина подозревается в мошенничестве при строительстве дома.