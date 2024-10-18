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Калужские новости

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В Калужской области мошенник украл 490 тысяч на строительстве дома

В Калужской области мошенник украл 490 тысяч на строительстве дома

В Калуге мужчина подозревается в мошенничестве при строительстве дома. По данным Управления МВД России по Калужской области, 45-летний подозреваемый, являясь генеральным директором строительной компании, заключил договор с калужанкой на строительство домаВ Калуге мужчина подозревается в мошенничестве при строительстве дома.

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