Бизнес Карины Кросс официально закрыт: ФНС поставила жирную точку в её косметической империи

Вот это неожиданный поворот в мире блогерского бизнеса! Только вчера Карина Кросс вдохновляла миллионы девушек своими яркими видео о красоте, а сегодня её косметическая компания официально канула в лету.
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