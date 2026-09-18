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FiNE NEWS

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Бизнес Карины Кросс официально закрыт: ФНС поставила жирную точку в её косметической империи

Бизнес Карины Кросс официально закрыт: ФНС поставила жирную точку в её косметической империи

Вот это неожиданный поворот в мире блогерского бизнеса! Только вчера Карина Кросс вдохновляла миллионы девушек своими яркими видео о красоте, а сегодня её косметическая компания официально канула в лету.

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