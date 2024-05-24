Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией ВС РФ Ахмедова

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился «отличной новостью».
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