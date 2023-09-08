Маск подтвердил, что не активировал Starlink для ВСУ около Крыма

Бизнесмен утверждает, что получил экстренный запрос на активацию Starlink.фото: vecstock/Freepik.com--> Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что помешал Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать российский Черноморский флот.