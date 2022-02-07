Ростовской области водитель на "Ниве" сбил на пешеходном переходе мужчину

В городе Батайск 39-летний водитель "Нивы" сбил на нерегулируемом пешеходном местного жителя. Мужчина вышел на "зебру", а в это время на переход вылетел автомобилист на отечественном автомобиле, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.