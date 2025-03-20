Кортунов: Итоги разговора Путина и Трампа высветили разногласия в ЕC

Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД), в высказал свое мнение о сообщениях в СМИ о том, что политики ЕС не готовы принимать условия России для урегулирования украинского конфликта.
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