Госдеп США пообещал награду в 7 миллионов долларов за информацию об Артеме Уссе

Впрочем, размер вознаграждения за информацию может быть и несколько меньше.Государственный департаментСША заявил о том, что готов выплатить до 7 миллионов долларов тому, что предоставить информацию об Артеме Уссе.
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