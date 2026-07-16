Синоптик Ильин спрогнозировал резкий перепад температур в Москве

Жителей Москвы и Московской области на предстоящие выходные ожидает резкая смена погоды: ночью в отдельных районах области столбики термометров опустятся до отметки +5 градусов, что больше напоминает осень, однако уже к воскресному дню воздух прогреется почти до +30.