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Синоптик Ильин спрогнозировал резкий перепад температур в Москве

Синоптик Ильин спрогнозировал резкий перепад температур в Москве

Жителей Москвы и Московской области на предстоящие выходные ожидает резкая смена погоды: ночью в отдельных районах области столбики термометров опустятся до отметки +5 градусов, что больше напоминает осень, однако уже к воскресному дню воздух прогреется почти до +30.

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