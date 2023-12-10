На какие китайские автомобили и почему массово жалуются россияне

Согласно данным обработки более 500 000 отзывов и упоминаний о продукции китайского автопрома в российском секторе интернета, наши соотечественники не очень-то чествуют «повозки» из КНР, буквально заполонившие рынок за последние несколько месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии