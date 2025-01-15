Миронов призвал проверить законность выдачи квартиры таджикской семье в Мытищах

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Так они же мухой почистили всё сети! Лучше узнайте, почему фамилии разные в семье, и всё ли дети общие. И вообще, семья ли это. Про гражданство интересно, и почему занимающая, я бизнесом дама считается имеющей право на пособия, как нищенка. Ну и что, что бизнес записан не на неё.