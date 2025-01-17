Военные базы и склады Великобритании могут появиться на Украине

Великобритания может разместить на Украине военные базы и объекты оборонной инфраструктуры. Информация об этом появилась в тексте договора о столетнем партнерстве между государствами, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
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