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Царьград

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Домодедово опроверг слухи о переносе рейсов в Пулково из-за беспилотников

Домодедово опроверг слухи о переносе рейсов в Пулково из-за беспилотников

Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о переносе рейсов в "Пулково" из-за ограничений воздушного пространства, вызванных угрозой налётов беспилотников.

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