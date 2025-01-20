ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    100 лет уже прошло вот и повторяеся 1924 год.Землетрясение в К...
  • Алекс Кузь
    Высокий уровень , это миллиарды руб делить на лопаты волонтёров и мешки с песком. 2 месяца на подготовку к откачке ма...Куренков: ликвида...
  • Людмила Лепаева
    МОЛОДЕЦЦеков: в Крыму не...

Семейный Духовно-просветительский центр появился в Алупке

В Алупке начал свою работу семейный Духовно-просветительский центр. Он сочетает в себе христианские традиции и требования современности, поэтому и дети и взрослые смогут найти там для себя подходящие кружки и студии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх