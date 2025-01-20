Семейный Духовно-просветительский центр появился в Алупке

В Алупке начал свою работу семейный Духовно-просветительский центр. Он сочетает в себе христианские традиции и требования современности, поэтому и дети и взрослые смогут найти там для себя подходящие кружки и студии.
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