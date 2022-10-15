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SNB показывает всплеск того, что может быть прибылью банка

SNB показывает всплеск того, что может быть прибылью банка

На этой неделе банки в Швейцарии запросили необычно большую сумму долларов на аукционе центрального банка, потянувшись за спасательным кругом созданным во время глобального финансового кризиса, который может быть возможностью для легкой прибыли.

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