SNB показывает всплеск того, что может быть прибылью банка

На этой неделе банки в Швейцарии запросили необычно большую сумму долларов на аукционе центрального банка, потянувшись за спасательным кругом созданным во время глобального финансового кризиса, который может быть возможностью для легкой прибыли.
На этой неделе банки в Швейцарии запросили необычно большую сумму долларов на аукционе центрального банка, потянувшись за спасательным кругом созданным во время глобального финансового кризиса, который может быть возможностью для легкой прибыли.
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