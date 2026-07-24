«С «железом» всё нормально». Рассел объяснил загадочные проблемы Mercedes

«С «железом» всё нормально». Рассел объяснил загадочные проблемы MercedesLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал, что причиной странной нехватки максимальной скорости на двух последних этапах Формулы 1, вероятнее всего, стала некорректная калибровка силовой установки Mercedes, а не техническая неисправность.