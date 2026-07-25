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МЕДИА ТОК

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«Мозг и гормоны: единый контур или противостояние?» Интервью с нейроэндокринологом Екатериной Рогаль к Неделе сохранения здоровья головного мозга

«Мозг и гормоны: единый контур или противостояние?» Интервью с нейроэндокринологом Екатериной Рогаль к Неделе сохранения здоровья головного мозга

К Всемирному дню мозга и объявленной Минздравом России Неделе сохранения здоровья головного мозга – 2026 «Медиа Ток» взяли интервью у врача-эндокринолога, научного сотрудника отделения нейроэндокринологии НМИЦ эндокринологии им.

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