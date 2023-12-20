Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой пытается заработать в США на токенах

Никита Пресняков ищет новые источники дохода, чтобы поддержать прежний уровень жизни.Внук Аллы Пугачевой, который уехал из России в США сразу после начала частичной мобилизации, пытается заработать на токенах - виртуальной валюте на специальных площадках.
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