«Королевство кривых зеркал» современного российского кинематографа: Россию настигла эпидемия «римейкомании»?

Тренд последнего времени — римейки. Под это веяние попали многие классические советские фильмы. Так и хочется сказать, посмотрев «новоделы с претензией переплюнуть старую добрую классику»: ой, как же, братцы, всё это низко, ничего эти «творцы» не знают, кроме повторения и раскрашивания, а в головах у них только американский ширпотреб, ведь кино для них — не «акт искусства», а «исключительно коммерческое предприятие».
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