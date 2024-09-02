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«Королевство кривых зеркал» современного российского кинематографа: Россию настигла эпидемия «римейкомании»?

«Королевство кривых зеркал» современного российского кинематографа: Россию настигла эпидемия «римейкомании»?

Тренд последнего времени — римейки. Под это веяние попали многие классические советские фильмы. Так и хочется сказать, посмотрев «новоделы с претензией переплюнуть старую добрую классику»: ой, как же, братцы, всё это низко, ничего эти «творцы» не знают, кроме повторения и раскрашивания, а в головах у них только американский ширпотреб, ведь кино для них — не «акт искусства», а «исключительно коммерческое предприятие».

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Комментарии
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Александр Николаевич
В кинотеатрах - полный отпад! Последний раз был с друзьями в Москве лет 25 назад (П. Харбор), через минут 40 ушел в пивбар. По ТВ убить время можно на НТВ, но ни дай бог задержаться позже - такую бредятину увидеть можно- мама не горюй!!!
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