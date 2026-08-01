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«Многие журналисты уже поднимают «Спартак» очень высоко. Да подождите вы! Сейчас нельзя сказать, что красно-белые готовы играть за чемпионство». Стрепетов о клубе

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что пока не стоит говорить о том, что « Спартак » готов бороться за чемпионство.

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