Картина Йонаса Вуда «Ваза с динозаврами SK №2» стала топ-лотом на торгах Christie’s

Картина «Ваза с динозаврами SK № 2» современного американского художника Йонаса Вуда стала одним из топ-лотов на торгах «От послевоенного к современному», которые прошли на нью-йоркской площадке Christie’s.
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