Балтика под замком: Как закрытие морских путей может привести к конфликту с НАТО? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в новостях всё чаще обсуждается возможность полной блокировки Балтийского моря и Финского залива для России.
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