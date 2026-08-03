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Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану

Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану

После появления информация о раздражении израильского премьера из-за непоследовательности президента США Дональд Трамп решил объяснить, по какой причине он не отдал приказ о нанесении новых волн ударов по Ирану.

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