Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану

После появления информация о раздражении израильского премьера из-за непоследовательности президента США Дональд Трамп решил объяснить, по какой причине он не отдал приказ о нанесении новых волн ударов по Ирану.
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