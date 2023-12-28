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Иваново

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В новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января медучреждения Ивановской области продолжают работать и оказывать помощь жителям

В новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января медучреждения Ивановской области продолжают работать и оказывать помощь жителям

В новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января медучреждения Ивановской области продолжают работать и оказывать помощь жителям Подробный график работы – в карточках облздрава Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! #ИвановскаяОбласть #здравоохранение .

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