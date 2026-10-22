В 2026 году в российских школах вводят 30‑балльную шкалу оценки поведения: разбираем, как работает новая система, какие категории предусмотрены, кто выставляет баллы и что делать при «недопустимом» поведении.
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