В США предупредили о возможном введении пошлин до 245% на импорт из Китая

США могут обложить импорт из Китая пошлинами в размере 245%, заявили в Белом доме.Американская администрация напомнила, что в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 10% против всех стран и индивидуальные повышенные тарифы для государств, с которыми у США наибольший торговый дефицит.
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