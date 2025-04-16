В США предупредили о возможном введении пошлин до 245% на импорт из Китая

США могут обложить импорт из Китая пошлинами в размере 245%, заявили в Белом доме.Американская администрация напомнила, что в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 10% против всех стран и индивидуальные повышенные тарифы для государств, с которыми у США наибольший торговый дефицит.