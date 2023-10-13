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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Социальный рейтинг через Госуслуги уже в Камчатском крае: пока «благонадежным» дают только пряник

Социальный рейтинг через Госуслуги уже в Камчатском крае: пока «благонадежным» дают только пряник

Социальный рейтинг через Госуслуги уже в Камчатском крае: пока «благонадежным» дают только пряник Пока многочисленная в России нецифровая общественность негодовала по поводу инициативы ректората РГСУ о внедрении в экспериментальном порядке соцрейтинга студентов (с планами распространить его на всю страну), оказалось, что в Камчатском крае подобная система уже внедряется в полный рост.

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Комментарии
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Владимир Соколов
сейчас баллы за шаги, а потом баллы за пакет положенный в условленном месте)) 😆
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