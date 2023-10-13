Социальный рейтинг через Госуслуги уже в Камчатском крае: пока «благонадежным» дают только пряник Пока многочисленная в России нецифровая общественность негодовала по поводу инициативы ректората РГСУ о внедрении в экспериментальном порядке соцрейтинга студентов (с планами распространить его на всю страну), оказалось, что в Камчатском крае подобная система уже внедряется в полный рост.