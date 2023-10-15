Рейс самолета в Мексике задержали из-за нападения комаров на пассажиров

Из-за роя комаров в Мексике, в аэропорту Гвадалахары на 2,5 часа задержали вылет внутреннего рейса. Экипаж воздушного судна и пассажиры решили, что насекомые могут заразить их лихорадкой Денге, пишет издание Еl Sol de Leon.
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