Рейс самолета в Мексике задержали из-за нападения комаров на пассажиров

Из-за роя комаров в Мексике, в аэропорту Гвадалахары на 2,5 часа задержали вылет внутреннего рейса. Экипаж воздушного судна и пассажиры решили, что насекомые могут заразить их лихорадкой Денге, пишет издание Еl Sol de Leon.