Под Новосибирском нашли культурный слой возрастом 7500 лет

Уникальный археологический разрез со сменой культурных слоев на протяжении 7500 лет обнаружили ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) в урочище Таи в Венгеровском районе Новосибирской области, 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.
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