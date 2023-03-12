Неспешный разговор

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Самый полезный гриб в мире: какие уникальные свойства учёные открыли в ежовике гребенчатом

Самый полезный гриб в мире: какие уникальные свойства учёные открыли в ежовике гребенчатом

Казалось бы, про грибы, которые растут на территории России, наши собиратели-любители знают все. Но оказывается, в природе существует редкий экземпляр — ежовик гребенчатый, не похожий на большинство других, сыроежковых, к которым он относится.

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