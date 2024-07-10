Global Times: США и НАТО планируют распространить влияние на АТР

США и НАТО пытаются распространить свое влияние на весь Азиатско-Тихоокеанский регион, обвиняя Китай в некой "угрозе региональной безопасности" и пытаясь создать аналог альянса с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.