Правоохранителями в Астраханской области пресечена незаконная трудовая деятельность 19 иностранцев

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска Управления МВД России по Астраханской области и полицейским авиаотрядом провели профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства в сельскохозяйственной отрасли на территории Черноярского района.
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