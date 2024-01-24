В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры, более девяти погибли

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) поделилось в своём отчёте данными о том, что на территории Сомали за неделю было зафиксировано более 470 случаев холеры.
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